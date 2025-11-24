ua en ru
Росія тисне на 12 напрямках: Генштаб доповів, де найгарячіше на фронті

Понеділок 24 листопада 2025 12:08
Росія тисне на 12 напрямках: Генштаб доповів, де найгарячіше на фронті Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Протягом доби, 23 листопада, на фронті відбулося 191 бойове зіткнення. Російські війська ведуть активні наступальні дії на 12 напрямках, а найінтенсивніші бої точаться біля Покровська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав 52 авіаційних ударів та скинув 129 керованих авіабомб.

Крім цього, здійснив 5628 обстрілів, зокрема 14 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5628 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Слов’янськ, Костянтинівка Донецької області; Гуляйполе, Воздвижівка Запорізької області; Придніпровське Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Також вразили чотири артилерійські системи, засіб протиповітряної оборони та склад матеріально-технічного майна противника.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші воїни відбили дев’ять атак окупантів, противник завдав п’ять авіаційних ударів, застосувавши при цьому дев’ять керованих авіабомб, та здійснив 138 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ й Синельникове.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три ворожих атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог провів дев’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоєгорівка, Середнє, Зарічне та у бік населеного пункту Новий Мир.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили десять ворожих спроб просунутись вперед у районах у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Сакко і Ванцетті.

На Краматорському напрямку минулої доби противник здійснив дві спроби наступу у районі Часового Яру та Майського.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак поблизу Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Олександро-Шультиного та у бік Костянтинівки, Предтечиного й Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Никанорівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 19 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Вороне, Соснівка, Олексіївка, Вербове, Привільне та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 17 атак окупантів поблизу населених пунктів Зелений Гай, Затишшя, Високе та у бік населеного пункту Прилуки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили шість атак противника в районах населених пунктів Степове, Степногірськ та Приморське.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни з 24 лютого 2022 року до 24 листопада 2025 року орієнтовні втрати російської армії істотно збільшилися.

За даними Генштабу, чисельність втраченого особового складу сягнула близько 1 166 450 військовослужбовців, до того ж тільки за останню добу цей показник зріс ще на 1 190 осіб.

Росія також втратила значну кількість бронетехніки. Від початку війни підтверджено знищення 11 366 танків і 23 620 броньованих машин, що підкреслює високу інтенсивність боїв на ключових напрямках.

Втрати в артилерії залишаються критичними: зафіксовано 34 626 артсистем, а також 1 549 РСЗВ і 1 248 засобів ППО.

