Главная » Новости » Война в Украине

Россия давит на 12 направлениях: Генштаб доложил, где горячее всего на фронте

Понедельник 24 ноября 2025 12:08
UA EN RU
Россия давит на 12 направлениях: Генштаб доложил, где горячее всего на фронте Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В течение суток, 23 ноября, на фронте произошло 191 боевое столкновение. Российские войска ведут активные наступательные действия на 12 направлениях, а самые интенсивные бои идут возле Покровска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес 52 авиационных удара и сбросил 129 управляемых авиабомб.

Кроме этого, совершил 5628 обстрелов, в том числе 14 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5628 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Славянск, Константиновка Донецкой области; Гуляйполе, Воздвижевка Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Также поразили четыре артиллерийские системы, средство противовоздушной обороны и склад материально-технического имущества противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши воины отбили девять атак оккупантов, противник нанес пять авиационных ударов, применив при этом девять управляемых авиабомб, и совершил 138 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Синельниково.

На Купянском направлении вчера состоялось три вражеских атаки. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг провел девять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоегоровка, Среднее, Заречное и в сторону населенного пункта Новый Мир.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили десять вражеских попыток продвинуться вперед в районах в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Сакко и Ванцетти.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник совершил две попытки наступления в районе Часового Яра и Майского.

На Константиновском направлении враг совершил 29 атак вблизи Щербиновки, Русиного Яра, Яблоновки, Александро-Шультино и в сторону Константиновки, Предтечино и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 62 штурмовых действия агрессора вблизи населенных пунктов Владимировка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Никаноровка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил 19 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вороное, Сосновка, Алексеевка, Вербово, Привольное и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 17 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Затишье, Высокое и в сторону населенного пункта Прилуки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили шесть атак противника в районах населенных пунктов Степное, Степногорск и Приморское.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны с 24 февраля 2022 года до 24 ноября 2025 года ориентировочные потери российской армии существенно увеличились.

По данным Генштаба, численность потерянного личного состава достигла около 1 166 450 военнослужащих, причем только за последние сутки этот показатель вырос еще на 1 190 человек.

Россия также потеряла значительное количество бронетехники. С начала войны подтверждено уничтожение 11 366 танков и 23 620 бронированных машин, что подчеркивает высокую интенсивность боев на ключевых направлениях.

Потери в артиллерии остаются критическими: зафиксировано 34 626 артсистем, а также 1 549 РСЗО и 1 248 средств ПВО.

