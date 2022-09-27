Росія терміново закуповує йод на тлі ядерних погроз: що це означає

У Росії держпідприємство вирішило провести термінову закупівлю калію йоду на 5 млн рублів. Це відбувається на тлі ядерних погроз Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держзакупівлі РФ.

Вказано, що ця закупівля термінова, оскільки на процедуру виділено лише 4 дні.

Зазначимо, що причин для панічних настроїв немає, оскільки на сайті вказано, що ця компанія робить закупівлі йоду щорічно, але на це не робили жодного акценту.

Зокрема, попередня сума тендерів становила приблизно таку ж саму суму - 3,2 млн рублів за поточним курсом.

Якщо порівняти, курс долара ЦБ на 1 березня 2021 року становив 74,4373 рублів (56 000 доларів = 4 168 488 рублів).

Курс долара ЦБ на 25 грудня 2020 року становив 74, 8392 рублів (56 000 доларів = 4 190 995 рублів).

Фото: Росія терміново закуповує йод на 5 млн рублів на тлі ядерних погроз (скріншот)

Ядерні погрози РФ

Нагадаємо, нещодавно голова Кремля Володимир Путін відзначився черговою погрозою щодо застосування ядерної зброї, таким чином пригрозивши Заходу.

Експерти вважають, що російський диктатор готовий застосувати ядерну зброю у війні проти України, але є низка факторів, які його стримують.

Тим часом у Білому домі заявили, США не спостерігають ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї.

Чим був викликаний такий крок Путіна і до яких наслідків він призведе - докладніше читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.