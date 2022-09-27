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Россия срочно закупает йод на фоне ядерных угроз: что это значит

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Москва, Вторник 27 сентября 2022 10:33
Россия срочно закупает йод на фоне ядерных угроз: что это значит Фото: Россия срочно закупает йод на 5 млн рублей на фоне ядерных угроз (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В России госпредприятие решило провести срочную закупку йода калия на 5 млн рублей. Это происходит на фоне ядерных угроз Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госзакупки РФ.

Указано, что закупка срочная, поскольку на процедуру выделено только 4 дня.

Отметим, что причин для панических настроений нет, поскольку на сайте указано, что компания делает закупки йода ежегодно, но на это не делали никакого акцента.

В частности, предварительная сумма тендеров составляла примерно такую же сумму - 3,2 млн рублей по текущему курсу.

Если сопоставить, курс бакса ЦБ на 1 марта 2021 года составил 74,4373 рублей (56 000 баксов = 4 168 488 рублей).

Курс доллара ЦБ на 25 декабря 2020 года составил 74,8392 рубля (56 000 долларов = 4 190 995 рублей).

Фото: Россия срочно закупает йод на 5 млн рублей на фоне ядерных угроз (скриншот)

Ядерные угрозы РФ

Напомним, недавно глава Кремля Владимир Путин отметился очередным заявлением о применении ядерного оружия, таким образом пригрозив Западу.

Эксперты считают, что российский диктатор готов применить ядерное оружие в войне против Украины, но есть ряд сдерживающих его факторов.

Между тем в Белом доме заявили, что США не наблюдают признаков подготовки России к применению ядерного оружия.

Чем был вызван такой шаг Путина и к каким последствиям он приведет - подробнее читайте в материале РБК-Украина.

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