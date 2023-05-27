Росія терміново вивела в Чорне море ракетоносій, - ОК "Південь"

Російська Федерація, станом на 10:30, вивела в Чорне море ракетоносій. Напоготові до восьми "Калібрів".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал речника оперативного командування "Південь" Владислава Назарова.
"Станом на 10:30, на бойове чергування в Чорному морі ворог терміново вивів ракетоносій. Таким чином, напоготові до 8 "Калібрів", - пише Назаров.
Речник оперативного командування закликав українців бути уважними до сигналів повітряної тривоги та залишатись в укриттях в тих регіонах, де вона була оголошена.
Згідно з повідомленням ВМС ЗС України, станом на 10 ранку 26 травня, на бойовому чергуванні росіян знаходились:
Наразі ВМС не оновлювали інформацію щодо ситуації в водах на сьогодні.
Варто відзначити, що окупанти використовують Чорне море для завдання ударів по території нашої країни. У водах ворог регулярно утримує кораблі та підводні човни, які здатні запускати "Калібри".
Після знищення флагмана "Москва", росіяни тримають кораблі ближче до східної частини Криму, намагаючись не наражати себе на удари наших воїнів.
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