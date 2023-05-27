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Росія терміново вивела в Чорне море ракетоносій, - ОК "Південь"

Фото: Росія терміново вивела в Чорне море ракетоносій (кадр з відео )
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація, станом на 10:30, вивела в Чорне море ракетоносій. Напоготові до восьми "Калібрів".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал речника оперативного командування "Південь" Владислава Назарова.

"Станом на 10:30, на бойове чергування в Чорному морі ворог терміново вивів ракетоносій. Таким чином, напоготові до 8 "Калібрів", - пише Назаров.

Речник оперативного командування закликав українців бути уважними до сигналів повітряної тривоги та залишатись в укриттях в тих регіонах, де вона була оголошена.

Ситуація станом на ранок 26 травня

Згідно з повідомленням ВМС ЗС України, станом на 10 ранку 26 травня, на бойовому чергуванні росіян знаходились:

  • Чорне море - 4 ворожі кораблі;
  • Азовське море - 1 ворожий корабель;
  • Середземне море - 7 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр" з загальним залпом до 4 ракет.

Наразі ВМС не оновлювали інформацію щодо ситуації в водах на сьогодні.

Російський флот в Чорному морі

Варто відзначити, що окупанти використовують Чорне море для завдання ударів по території нашої країни. У водах ворог регулярно утримує кораблі та підводні човни, які здатні запускати "Калібри".

Після знищення флагмана "Москва", росіяни тримають кораблі ближче до східної частини Криму, намагаючись не наражати себе на удари наших воїнів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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