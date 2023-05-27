Россия срочно вывела в Черное море ракетоноситель, - ОК "Юг"

"По состоянию на 10:30, на боевое дежурство в Черном море враг срочно вывел ракетоноситель. Таким образом, наготове до 8 "Калибров", - пишет Назаров.

Представитель оперативного командования призвал украинцев быть внимательными к сигналам воздушной тревоги и оставаться в укрытиях в тех регионах, где она была объявлена.

Ситуация по состоянию на утро 26 мая

Согласно сообщению ВМС ВС Украины, по состоянию на 10 утра 26 мая, на боевом дежурстве россиян находились:

Черное море - 4 вражеских корабля;

Азовское море - 1 вражеский корабль;

Средиземное море - 7 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 4 ракет.

В настоящее время ВМС не обновляли информацию о ситуации в водах на сегодняшний день.

Российский флот в Черном море

Стоит отметить, что оккупанты используют Черное море для нанесения ударов по территории нашей страны. В водах враг регулярно удерживает корабли и подлодки, которые способны запускать "Калибры".

После уничтожения флагмана "Москва", россияне держат корабли ближе к восточной части Крыма, стараясь не подвергать себя ударам наших воинов.