RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия срочно вывела в Черное море ракетоноситель, - ОК "Юг"

Фото: Россия срочно вывела в Черное море ракетоноситель (кадр с видео)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация, по состоянию на 10:30, вывела в Черное море ракетоноситель. Наготове до восьми "Калибров".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал спикера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова.

"По состоянию на 10:30, на боевое дежурство в Черном море враг срочно вывел ракетоноситель. Таким образом, наготове до 8 "Калибров", - пишет Назаров.

Представитель оперативного командования призвал украинцев быть внимательными к сигналам воздушной тревоги и оставаться в укрытиях в тех регионах, где она была объявлена.

Ситуация по состоянию на утро 26 мая

Согласно сообщению ВМС ВС Украины, по состоянию на 10 утра 26 мая, на боевом дежурстве россиян находились:

  • Черное море - 4 вражеских корабля;
  • Азовское море - 1 вражеский корабль;
  • Средиземное море - 7 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 4 ракет.

В настоящее время ВМС не обновляли информацию о ситуации в водах на сегодняшний день.

Российский флот в Черном море

Стоит отметить, что оккупанты используют Черное море для нанесения ударов по территории нашей страны. В водах враг регулярно удерживает корабли и подлодки, которые способны запускать "Калибры".

После уничтожения флагмана "Москва", россияне держат корабли ближе к восточной части Крыма, стараясь не подвергать себя ударам наших воинов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине