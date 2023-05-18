Росія та її організації постійно намагаються розколоти Естонію та поширити свій вплив

Росія, її спецслужби та різні прокремлівські організації постійно шукають способів вплинути на Естонію, розколоти її та поширити в країні свій вплив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву майбутнього голови Департаменту поліції безпеки Марго Паллосона , яку наводить ERR.

Він додав, що Департамент поліції безпеки (служба державної безпеки, яка займається боротьбою з тероризмом та контррозвідкою - ред.) робить все можливе для забезпечення захисту конституційного ладу Естонії.

Паллосон вважає, що не слід надмірно містифікувати російські організації, а також недооцінювати їхні здібності, оскільки російські спецслужби протягом усього правління російського диктатора Володимира Путіна розвивалися. Ці організації були пріоритетом для держави, тому в них інвестовано багато сил. Він вважає, що Росія та її організації постійно намагаються поширити в Естонії свій вплив.

Чиновник зазначив, що вторгнення Росії змінило роботу Департаменту поліції. За його словами, резидентуру російських спецслужб вислано з Естонії і тепер країну очищено від агентів Кремля. На думку Паллосона, найбільшу загрозу становлять жителі Естонії, які відвідують Росію.

"Велика частина вербування, звичайно, відбувається на території Російської Федерації, і вони компенсують свою діяльність технічною розвідкою. Кіберрозвідка, сигнальна розвідка, безумовно, посилюють це. Що також дуже важливо, так це співпраця між європейськими службами безпеки", - сказав Паллосон.