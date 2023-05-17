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Парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку членства України в НАТО

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Естонія, Середа 17 травня 2023 16:25
Парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку членства України в НАТО Фото: парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку членства України в НАТО (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Парламент Естонії на засіданні в середу, 17 травня, ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву парламенту.

Як повідомляється, рішення підтримали 92 депутати зі 101.

"Разом з іншими балтійськими державами Естонія завжди підтримувала вступ України до НАТО і вважає за необхідне запланувати конкретні кроки з приєднання країни до альянсу під час саміту НАТО, що відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня", - йдеться у заяві.

Згідно з документом, вступ України до НАТО - єдиний шлях до гарантування заснованого на правилах стійкого миру і безпеки демократичних європейських держав.

Парламент Естонії заявив про необхідність сформулювати на саміті у Вільнюсі конкретні та однозначні кроки, необхідні для швидкої інтеграції України з НАТО, і надати запрошення приєднатися до Альянсу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у міністерстві закордонних справ Естонії переконані, що Україна увійде до НАТО, і закликають на саміті Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі надати Києву "якісь додаткові кроки до членства".

Також раніше ми писали, що Естонія закликала дати Україні "дорожню карту" для вступу до НАТО.

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