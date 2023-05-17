Парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку членства України в НАТО

Парламент Естонії на засіданні в середу, 17 травня, ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву парламенту.

Як повідомляється, рішення підтримали 92 депутати зі 101.

"Разом з іншими балтійськими державами Естонія завжди підтримувала вступ України до НАТО і вважає за необхідне запланувати конкретні кроки з приєднання країни до альянсу під час саміту НАТО, що відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня", - йдеться у заяві.

Згідно з документом, вступ України до НАТО - єдиний шлях до гарантування заснованого на правилах стійкого миру і безпеки демократичних європейських держав.

Парламент Естонії заявив про необхідність сформулювати на саміті у Вільнюсі конкретні та однозначні кроки, необхідні для швидкої інтеграції України з НАТО, і надати запрошення приєднатися до Альянсу.