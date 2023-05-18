Россия и ее организации постоянно пытаются расколоть Эстонию и распространить свое влияние

Россия, ее спецслужбы и различные прокремлевские организации постоянно ищут способы повлиять на Эстонию, расколоть ее и распространить в стране свое влияние.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление будущего главы Департамента полиции безопасности Марго Паллосона , которое приводит ERR.

Он добавил, что Департамент полиции безопасности (служба государственной безопасности, которая занимается борьбой с терроризмом и контрразведкой - ред.) делает все возможное для обеспечения защиты конституционного строя Эстонии.

Паллосон считает, что не следует излишне мистифицировать российские организации, а также недооценивать их способности, поскольку российские спецслужбы на протяжении всего правления российского диктатора Владимира Путина развивались. Эти организации были приоритетом для государства, потому в них инвестировано много сил. Он считает, что Россия и ее организации постоянно стремятся распространить в Эстонии свое влияние.

Чиновник отметил, что вторжение России сменило работу Департамента полиции. По его словам, резидентура российских спецслужб выслана из Эстонии и теперь страна очищена от агентов Кремля. По мнению Паллосона, наибольшую угрозу представляют жители Эстонии, посещающие Россию.

"Большая часть вербовки, конечно, происходит на территории Российской Федерации, и они компенсируют свою деятельность технической разведкой. Киберразведка, сигнальная разведка, безусловно, усиливают это. Что тоже очень важно, так это сотрудничество между европейскими службами безопасности", - сказал Паллосон.