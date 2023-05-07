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Естонія майже вдвічі збільшила чисельність Сил оборони воєнного часу

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Україна, Неділя 07 травня 2023 16:29
Естонія майже вдвічі збільшила чисельність Сил оборони воєнного часу Фото: уряд Естонії збільшив чисельність Сил оборони воєнного часу (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Уряд Естонії збільшив особовий склад Сил оборони воєнного часу до 43 700 осіб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Згідно з чинним планом розвитку державної оборони, у воєнний час до особового складу Сил оборони входить 26 700 військовослужбовців. Однак уряд збільшив верхню межу чисельності особового складу до 43 700 осіб.

За повідомленням Міністерства оборони, збільшення охоплює кілька важливих компонентів:

  • наземну оборону буде подвоєно на 10 500 військовослужбовців,
  • а у верхню межу чисельності особового складу воєнного часу тепер буде включено додатковий резерв у 4000 осіб, який знадобиться для поповнення підрозділів і відновлення їхньої боєготовності під час оборони Естонії.

Третій важливий компонент пов'язаний зі зміцненням обороноздатності Естонії: додаються посади в таких галузях, як дальній вогонь і протиповітряна оборона.

"Основне збільшення відбудеться за рахунок посилення сухопутної оборони - понад 10 000 резервістів будуть спрямовані на сухопутну оборону", - сказав міністр оборони Ханно Певкур.

Особовий склад воєнного часу можна формувати тільки після оголошення мобілізації. Таким чином, верхня межа чисельності особового складу у воєнний час також означає, скільки сил матиме у своєму розпорядженні командувач Силами оборони під час оголошення воєнного стану, не чекаючи подальших розпоряджень уряду.

Нагадаємо, 4 травня уряд Естонії ухвалив рішення частково продовжити строкову службу до 11 місяців.

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