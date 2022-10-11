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Росія та НАТО ніколи не були настільки близькі до конфлікту, як сьогодні, - Генштаб Чехії

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Вівторок 11 жовтня 2022 00:17
Росія та НАТО ніколи не були настільки близькі до конфлікту, як сьогодні, - Генштаб Чехії Фото: Росія та НАТО ніколи не були настільки близькі до конфлікту, як сьогодні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні Росія та НАТО не були ближче до справжнього конфлікту ніж коли-небудь. Період попередження перед можливим конфліктом може бути коротким.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Novinky.

За словами начальника Генштабу чеської армії Карела Ржека, сьогодні НАТО має чітко визначеного супротивника в Європі, попри те, що Альянс довгий час намагався не називати Росію загрозою.

Водночас Ржека не вірить у швидке завершення війни в Україні.

"Може статися все, що завгодно, але я його не бачу. Зараз ми говоримо про те, наскільки поганим - більш-менш - буде вирішення", - відзначив начальник Генштабу Чехії.

Ржека запевнив у тому, що Чехія є повноцінним членом НАТО й її армії завжди готова захистити себе та Альянс.

"Ми не повинні забувати, для чого у нас є армія і збройні сили. Армія для того, щоб воювати, вона повинна готуватися до війни і в цій ролі вона незамінна", - додав він.

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