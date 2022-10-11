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Россия и НАТО никогда не были так близки к конфликту, как сегодня, - Генштаб Чехии

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Вторник 11 октября 2022 00:17
Россия и НАТО никогда не были так близки к конфликту, как сегодня, - Генштаб Чехии Фото: Россия и НАТО никогда не были так близки к конфликту, как сегодня (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня Россия и НАТО не были ближе к настоящему конфликту, чем когда-либо. Период предупреждения перед возможным конфликтом может быть кратким.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Novinky.

По словам начальника Генштаба чешской армии Карела Ржека, сегодня у НАТО есть четко определенный противник в Европе, несмотря на то, что долгое время Альянс пытался не называть Россию угрозой.

В то же время Ржека не верит в скорейшее завершение войны в Украине.

"Может произойти все что угодно, но я его не вижу. Сейчас мы говорим о том, насколько плохим - более-менее - будет решение", – отметил начальник Генштаба Чехии.

Ржека заверил, что Чехия является полноценным членом НАТО и ее армии всегда готова защитить себя и Альянс.

"Мы не должны забывать, зачем у нас есть армия и вооруженные силы. Армия для того, чтобы воевать, она должна готовиться к войне и в этой роли она незаменима", - добавил он.

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