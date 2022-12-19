Росія та Китай цього тижня розпочнуть військово-морські навчання

Росія та Китай проведуть спільні військово-морські навчання в період з 21 по 27 грудня. Навчання проходять щорічно з 2012 року та передбачають ракетні та артилерійські стрільби в Східнокитайському морі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Як пише Міністерство оборони Росії, метою навчань є "зміцнення військово-морського співробітництва між Росією і Китаєм, а також підтримання миру і стабільності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні"
Видання пише, що з початку повномасштабного вторгнення на територію України, Росія намагається посилити зв'язки з Китаєм та розглядає Пекін як ключового союзника в антизахідному альянсі.
Країни підписали угоду про стратегічне партнерство "без обмежень" за декілька днів до вторгнення Росії, однак після цього Китай висловлював занепокоєння діями Москви.
Згідно з твердженням Міноборони Росії, в навчаннях візьмуть участь:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Білорусь тим часом закінчила так звану "раптову перевірку" збройних сил, яка тривала шість днів.
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