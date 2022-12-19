Россия и Китай на этой неделе начнут военно-морские учения

Как пишет Министерство обороны России, целью учений является "укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, а также поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе"

Издание пишет, что с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия пытается усилить связи с Китаем и рассматривает Пекин как ключевого союзника в антизападном альянсе.

Страны подписали соглашение о стратегическом партнерстве "без ограничений" за несколько дней до вторжения России, однако после этого Китай выражал обеспокоенность действиями Москвы.

Согласно утверждению Минобороны России, в учениях примут участие: