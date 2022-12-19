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Россия и Китай на этой неделе начнут военно-морские учения

Фото: Россия и Китай на этой неделе начнут военно-морские учения (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения в период с 21 по 27 декабря. Учения проходит ежегодно с 2012 года и предусматривает ракетные и артиллерийские стрельбы в Восточно-китайском море.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как пишет Министерство обороны России, целью учений является "укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, а также поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе"

Издание пишет, что с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия пытается усилить связи с Китаем и рассматривает Пекин как ключевого союзника в антизападном альянсе.

Страны подписали соглашение о стратегическом партнерстве "без ограничений" за несколько дней до вторжения России, однако после этого Китай выражал обеспокоенность действиями Москвы.

Согласно утверждению Минобороны России, в учениях примут участие:

  • четыре российских корабля, в том числе ракетный крейсер "Варяг";
  • шесть китайских кораблей;
  • самолеты и вертолеты с обеих сторон.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Беларусь в это время закончила так называемую "внезапную проверку" вооруженных сил, которая длилась шесть дней.

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