Росія та Китай підривають світовий порядок, - Білий дім

"Обидві країни підривають міжнародний порядок, заснований на правилах, який Сполучені Штати і багато наших союзників та партнерів вибудовували після закінчення Другої світової війни", - зазначив речник.

З його слів, вони "хотіли б переписати правила гри у світі". Кірбі також вказав, що Пенік і Москва "посилюють свою співпрацю й відносини, особливо останнім часом".

Окрім цього, посадовець додав, що сподівається, що Сі Цзіньпін триматиме відкритими лінії зв'язку з Джо Байденом, та намагатиметься дізнатися українську позицію за допомогою переговорів з президентом Володимиром Зеленським.

"Ми вважаємо, що китайці повинні почути українську точку зору", - підсумував коорднитаор із набезпеки при Білому домі.