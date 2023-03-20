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Росія та Китай підривають світовий порядок, - Білий дім

Фото: Координатор Ради національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі (GettyImages)
Автор: Олег Васьків

США уважно стежитимуть за результатами зустрічей між главою КНР Сі Цзіньпіном і російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю координатора Ради національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі телеканалу Fox News.

"Обидві країни підривають міжнародний порядок, заснований на правилах, який Сполучені Штати і багато наших союзників та партнерів вибудовували після закінчення Другої світової війни", - зазначив речник.

З його слів, вони "хотіли б переписати правила гри у світі". Кірбі також вказав, що Пенік і Москва "посилюють свою співпрацю й відносини, особливо останнім часом".

Окрім цього, посадовець додав, що сподівається, що Сі Цзіньпін триматиме відкритими лінії зв'язку з Джо Байденом, та намагатиметься дізнатися українську позицію за допомогою переговорів з президентом Володимиром Зеленським.

"Ми вважаємо, що китайці повинні почути українську точку зору", - підсумував коорднитаор із набезпеки при Білому домі.

Нагадаємо, Білий дім прагне запобігти спробам Китаю представити зустріч Сі Цзіньпіна та Путіна наступного тижня як миротворчу місію щодо війни в Україні.

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