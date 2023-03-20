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Россия и Китай подрывают мировой порядок, - Белый дом

Фото: Координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби (GettyImages)
Автор: Олег Васкив

США будут внимательно следить за результатами встреч между главой КНР Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью координатора Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби телеканала Fox News.

"Обе страны подрывают международный порядок, основанный на правилах, которые Соединенные Штаты и многие наши союзники и партнеры выстраивали после окончания Второй мировой войны", - отметил спикер.

По его словам, они "хотели бы переписать правила игры в мире". Кирби также указал, что Пеник и Москва "усиливают свое сотрудничество и отношения, особенно в последнее время".

Кроме того, чиновник добавил, что надеется, что Си Цзиньпин будет держать открытыми линии связи с Джо Байденом, и попытается узнать украинскую позицию посредством переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы считаем, что китайцы должны услышать украинскую точку зрения", - подытожил коорднитаор по безопасности при Белом доме.

Напомним, Белый дом стремится предотвратить попытки Китая представить встречу Си Цзиньпина и Путина на следующей неделе как миротворческую миссию по войне в Украине.

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