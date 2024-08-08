Росія та Китай можуть перейти на бартерну торгівлю через західні санкції, - Reuters

Причиною цьому є спроба обмежити використання банківських систем, які контролюють Сполучені Штати Америки (США).

Інформацію щодо схем бартеру також підтвердив неназваний високопоставлений менеджер великого російського банку, втім, деталі він не уточнював.

Якщо ж бартер між країнами розпочнеться, то це буде вперше за 30 років, оскільки від таких схем відмовилися через розвиток банківського сектора.



"Бартерна торгівля дозволить Москві та Пекіну обійти проблеми з оплатою, зменшить видимість західних регуляторів у їхніх двосторонніх транзакціях та обмежить валютний ризик", - пояснює Reuters.

Зазначається, що Китай та Росію вже мають історію бартерних угод. Як приклад, у 2019 році Пекін погодився обміняти пальмову олію з Малайзії на суму майже 150 мільйонів доларів на будівельні послуги, природні ресурси, цивільне та оборонне обладнання.

Бартерні угоди та санкції

Бартерна торгівля - це обмін товарами або послугами без використання грошей, що передбачає домовленість між сторонами, які бажають отримати вигоду з взаємного обміну. Вона є одним із найстаріших видів економічної діяльності.

Також варто додати, що від початку повномасштабного вторгнення проти Російської Федерації було введено чимало санкційних обмежень. На початку року президент США підписав указ про посилення санкцій щодо фінансових установ, які допомагають країні-терористу. Зокрема у червні Штати запровадили нові санкції проти більше 300 фізичних, а також юридичних осіб у РФ й третіх країнах.