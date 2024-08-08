UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія та Китай можуть перейти на бартерну торгівлю через західні санкції, - Reuters

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація та Китай можуть почати використовувати бартерні торгові схеми. Перші дві угоди, можливо, будуть укладені вже восени й стосуватимуться сільського господарства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Причиною цьому є спроба обмежити використання банківських систем, які контролюють Сполучені Штати Америки (США). 

Інформацію щодо схем бартеру також підтвердив неназваний високопоставлений менеджер великого російського банку, втім, деталі він не уточнював. 

Якщо ж бартер між країнами розпочнеться, то це буде вперше за 30 років, оскільки від таких схем відмовилися через розвиток банківського сектора.

"Бартерна торгівля дозволить Москві та Пекіну обійти проблеми з оплатою, зменшить видимість західних регуляторів у їхніх двосторонніх транзакціях та обмежить валютний ризик", - пояснює Reuters. 

Зазначається, що Китай та Росію вже мають історію бартерних угод. Як приклад, у 2019 році Пекін погодився обміняти пальмову олію з Малайзії на суму майже 150 мільйонів доларів на будівельні послуги, природні ресурси, цивільне та оборонне обладнання. 

Бартерні угоди та санкції

Бартерна торгівля - це обмін товарами або послугами без використання грошей, що передбачає домовленість між сторонами, які бажають отримати вигоду з взаємного обміну. Вона є одним із найстаріших видів економічної діяльності. 

Також варто додати, що від початку повномасштабного вторгнення проти Російської Федерації було введено чимало санкційних обмежень. На початку року президент США підписав указ про посилення санкцій щодо фінансових установ, які допомагають країні-терористу. Зокрема у червні Штати запровадили нові санкції проти більше 300 фізичних, а також юридичних осіб у РФ й третіх країнах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайРосійська Федерація