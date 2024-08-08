Россия и Китай могут перейти на бартерную торговлю из-за западных санкций, - Reuters

Причиной этому является попытка ограничить использование банковских систем, которые контролируют Соединенные Штаты Америки (США).

Информацию о схемах бартера также подтвердил неназванный высокопоставленный менеджер крупного российского банка, впрочем, детали он не уточнял.

Если же бартер между странами начнется, то это будет впервые за 30 лет, поскольку от таких схем отказались из-за развития банковского сектора.

"Бартерная торговля позволит Москве и Пекину обойти проблемы с оплатой, уменьшит видимость западных регуляторов в их двусторонних транзакциях и ограничит валютный риск", - объясняет Reuters.

Отмечается, что Китай и Россия уже имеют историю бартерных сделок. В качестве примера, в 2019 году Пекин согласился обменять пальмовое масло из Малайзии на сумму почти 150 миллионов долларов на строительные услуги, природные ресурсы, гражданское и оборонное оборудование.

Бартерные соглашения и санкции

Бартерная торговля - это обмен товарами или услугами без использования денег, предусматривающий договоренность между сторонами, желающими извлечь выгоду из взаимного обмена. Она является одним из старейших видов экономической деятельности.

Также стоит добавить, что с начала полномасштабного вторжения против Российской Федерации было введено немало санкционных ограничений. В начале года президент США подписал указ об ужесточении санкций в отношении финансовых учреждений, помогающих стране-террористу. В частности, в июне Штаты ввели новые санкции против более 300 физических, а также юридических лиц в РФ и третьих странах.