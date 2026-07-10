Росія та Китай готуються збивати супутники Starlink в космосі

Журналісти отримали доступ до конфіденційних документів Третього китайсько-російського форуму. Ця закрита зустріч відбулася в Гуанчжоу у листопаді 2023 року.

Влада обох країн офіційно не повідомляла про існування цього майданчика. Розслідувачі вивчили чотири презентації та робочий протокол червневих перемовин, які проходили в Москві.

П'ять напрямків співпраці ВПК Москви та Пекіна

Документи розкривають масштабну координацію зусиль у критичних оборонних сферах. Пекін та Москва зосередилися на таких пунктах:

Космічне озброєння та засоби для ліквідації супутників.

Інтегровані системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Автономні дрони-камікадзе, що здатні діяти у складі рою.

Бойові броньовані машини нового покоління.

Військова авіація.

Планова боротьба зі Starlink

Китайська сторона запропонувала росіянам поетапну стратегію боротьби із супутниками Ілона Маска. Спочатку Пекін та Москва планують сформувати міжнародну коаліцію. Мета - домогтися нормативних обмежень для SpaceX. Вони будуть апелювати до ризику зіткнень через високу концентрацію апаратів на низькій орбіті.

Наступний крок передбачає боротьбу за частоти. Країни збираються подавати спільні заявки на орбітальні позиції раніше за американців, що дозволить блокувати розвиток системи через міжнародні регуляторні органи. Автори документа прямо називають такий підхід військовим контрзаходом, пише видання.

Паралельно союзники розробляють системи радіоелектронної протидії. Нові технології дозволять вибірково вимикати зв’язок Starlink. Для цього використовуватимуть придушення потужності та адаптивну інтерференцію у конкретних районах.

Фізичне знищення супутників Ілона Маска

Найбільш агресивна частина плану стосується фізичного усунення загрози. Презентацію підготували дослідники Китайської корпорації аерокосмічної науки та техніки (CASC), що є головним космічним підрядником КНР.

Інженери пропонують створити недорогу зброю для атак у космосі. Основна ідея - принцип "один проти багатьох". Така зброя має бути достатньо дешевою. Росія та Китай хочуть знищувати супутники швидше, ніж компанія SpaceX встигне запускати нові апарати.

Чим поділяться між собою Китай від РФ

Судячи з доповіді, пропонується налагодити регулярну передачу Китаю даних про бойові дії російських безпілотників в Україні.

Китай має у своєму розпорядженні 160 типів боєприпасів, що баражують, від понад 50 виробників, але практично не має реального бойового досвіду застосування жодного з них.

Росія ж має дані про бойове застосування безпілотників. Пропозиція полягає в тому, щоб формалізувати обмін - Росія ділиться знаннями з поля бою, а Китай - технологіями штучного інтелекту та ресурсами масового виробництва для спільної розробки наступного покоління автономних "ройових" боєприпасів.

Обмін технологіями вже почався

Видання зазначає, що цей план обміну даними вже працює. Автономний безпілотник V2U, який використовують російські війська в Україні, працює на китайських модулях штучного інтелекту, китайських лідарних датчиках, китайських батареях та китайських твердотільних накопичувачах.

Постачання компонентів уже налагоджено. Учасники форуму в Гуанчжоу обговорювали, як інженерні рішення Китаю, по суті, випробовуватимуться на полі бою в Україні.