Росія та Іран вербують колишніх афганських командос на війну проти України, - Foreign Policy

Джерела видання серед афганських військових та джерел безпеки зазначають, що навчена США легка піхота може змінити ситуацію на полі бою в Україні.

За оцінками Foreign Policy, в Афганістані чи сусідніх країнах залишилося близько 20-30 тисяч добровольців-командос. Після приходу до влади табілів евакуйовали лише кілька сотень старших офіцерів. Так, багато спецназівців, які залишилися в Афганістані, переховуються, щоб уникнути полону та страти.

Повідомляється, що США витратили майже 90 млрд доларів на створення Афганських національних сил оборони та безпеки. Незважаючи на те, що сили в цілому були некомпетентними та передали країну талібам за лічені тижні, коммандос завжди користувалися високою повагою, оскільки їх навчали морські котики ВМС США та Британська спеціальна повітряна служба.

Багато спецназівців ще чекають на переселення в США чи Британію, що потенційно робить їх легкою мішенню для російських вербувальників. Ймовірно, за їхнім вербуванням стоїть ПВК "Вагнер".

"Краще б їх використовували західні союзники, щоб воювати разом з українцями. Вони не хочуть воювати за росіян; росіяни - вороги. Але що ще їм робити?" - сказав колишній офіцер афганських спецпризначенців.

Деякі колишні спецназівці повідомляють, що їх намагалися вербувати через WhatsApp і Signal. При цьому до 10 тисяч колишніх спецназівців можуть піддатися пропозиціям Росії.

Повідомляється, що до вербування причетний й Іран. Колишній капітан командоса сказав, що він особисто допоміг кільком колишнім колегам зв'язатися з вербувальним бюро у Тегерані. Він зазначив, що рекрутів переправляли з Афганістану до Ірану, а потім до Росії.