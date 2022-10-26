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Россия и Иран вербуют бывших афганских коммандос на войну против Украины, - Foreign Policy

Иллюстративное фото: Россия и Иран вербуют бывших афганских коммандос на войну против Украины (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия вербует членов элитного Корпуса коммандосов Национальной армии Афганистана, покинутых США и западными союзниками, когда страна была захвачена Талибаном в 2021 году, для участия в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy.

Источники издания среди афганских военных и источников безопасности отмечают, что обученная США легкая пехота может изменить ситуацию на поле боя в Украине.

По оценкам Foreign Policy, в Афганистане или соседних странах осталось около 20-30 тысяч добровольцев-командос. После прихода к власти табилов эвакуировали всего несколько сотен старших офицеров. Так, многие спецназовцы, оставшиеся в Афганистане, скрываются, чтобы избежать плена и казни.

Сообщается, что США потратили около 90 млрд долларов на создание Афганских национальных сил обороны и безопасности. Несмотря на то, что силы в целом были некомпетентны и передали страну талибам за считанные недели, командос всегда пользовались высоким уважением, поскольку их обучали морские котики ВМС США и Британская специальная воздушная служба.

Многие спецназовцы еще ждут переселения в США или Британию, что потенциально делает их легкой мишенью для российских вербовщиков. Вероятно, за их вербовкой стоит ЧВК "Вагнер".

"Лучше бы их использовали западные союзники, чтобы воевать вместе с украинцами. Они не хотят воевать за россиян; россияне - враги. Но что еще им делать?" - сказал бывший офицер афганских спецназовцев.

Некоторые бывшие спецназовцы сообщают, что их пытались вербовать через WhatsApp и Signal. При этом до 10 тысяч бывших спецназовцев могут подвергнуться предложениям России.

Сообщается, что к вербовке причастен и Иран. Бывший капитан коммандоса сказал, что он лично помог нескольким бывшим коллегам связаться с вербовочным бюро в Тегеране. Он отметил, что рекруты переправлялись из Афганистана в Иран, а затем в Россию.

Напомним, Российский ЧВК "Вагнер" начал срочно проводить подготовку новых несколько сотен заключенных для отправки на войну против Украины из-за потерь на фронте.

Кроме того, "вагнеровцы" массово рекрутируют заключенных, больных ВИЧ и гепатитом.

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