Росія святкує на місці воєнного злочину: МЗС про Маріупольський драмтеатр

Міністерство закордонних справ України різко засудило дії Росії, яка у грудні 2025 року організувала святкові заходи з нагоди так званого "повторного відкриття" Маріупольського драматичного театру - на місці масового вбивства мирних жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України у соцмережі Х.
У МЗС нагадали, що в березні 2022 року російська авіація скинула бомбу на будівлю театру, де переховувалися сотні цивільних, зокрема діти.
Перед входом великими літерами було написано слово "ДІТИ", аби чітко позначити, що в приміщенні немає військових.
"РФ навмисно перетворила це місце на братську могилу, вчинивши кричущий воєнний злочин", - ідеться у дописі МЗС.
У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що проведення концертів, танців і святкувань на місці трагедії є навмисним актом терору та спробою уникнути відповідальності за скоєне.
Україна наполягає, що Росія має понести відповідальність за загибель мирних жителів Маріуполя та за злочини, які мають ознаки геноциду проти українського народу.
Росія знищила бомбами маріупольський драмтеатр 16 березня 2022 року - туди прилетіли авіабомби РФ. У будівлі драмтеатру ховалися сотні цивільних осіб, в тому числі діти.
Внаслідок атаки ворога загинуло щонайменше 600 людей, що робить цей випадок одним із найбільш масштабних воєнних злочинів Росії в Україні.
У листопаді окупанти заявили про завершення так званих відновлювальних робіт в драмтеатрі Маріуполя і планували його відкриття на грудень.
Видання The Guardian писало, що російська окупаційна влада подає реконструкцію театру як символ "відродження" Маріуполя.
Колишні актори театру жорстко розкритикували ці плани. Так, маріупольський фотограф Євген Сосновський, який після окупації міста переїхав до Києва, назвав повторне відкриття проявом цинізму. За його словами, на цьому місці має бути меморіал загиблим маріупольцям, а не розважальний заклад.
Колишня акторка театру Віра Лебединська, яка нині мешкає в Ужгороді, не уявляє, як на цьому місці можуть звучати пісні та відбуватися вистави.