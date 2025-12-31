Росія святкує на місці воєнного злочину: МЗС про Маріупольський драмтеатр

У МЗС нагадали, що в березні 2022 року російська авіація скинула бомбу на будівлю театру, де переховувалися сотні цивільних, зокрема діти.

Перед входом великими літерами було написано слово "ДІТИ", аби чітко позначити, що в приміщенні немає військових.

"РФ навмисно перетворила це місце на братську могилу, вчинивши кричущий воєнний злочин", - ідеться у дописі МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що проведення концертів, танців і святкувань на місці трагедії є навмисним актом терору та спробою уникнути відповідальності за скоєне.

Фото: скріншот із відео x.com МЗС України

Україна наполягає, що Росія має понести відповідальність за загибель мирних жителів Маріуполя та за злочини, які мають ознаки геноциду проти українського народу.