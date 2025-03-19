Росія свідомо дискредитує США: в ОП вказали на "перші дзвіночки" для Трампа

За словами Подоляка, відповідну заяву зробила Російська Федерація (РФ), тоді як Трамп заявив, що диктатор Путін під час перемовин не вимагав припинити допомогу Україні.

Як відзначив радник голови Офісу президента, ця ситуація має велике значення, оскільки Штати могли б просто не коментувати заяву Росії, однак Вашингтон обрав іншу стратегію та чітко заявив, що подібних обговорень не було.

"А Росія наполягає на цьому. Тобто ви бачите, що Росія вже свідомо йде на дискредитацію США. Я думаю, що це такі перші дзвіночки, які будуть належним чином оцінені і адміністрацією пана Трампа, і самим паном Трампом і так далі", - додав він.

Телефонна розмова Путіна та Трампа

Вчора, 18 березня, між Трампом й Путіним відбулась телефонна розмова. Серед тем було питання повномасштабної війни в Україні. За підсумками, диктатор дав згоду на 30-денний "перемир'я". Втім, мова йде про зупинення атак по енергетиці та інфраструктурі. Зокрема в Росії заявили, що Путін вимагав від Штатів припинення допомоги Україні, втім, пізніше Трамп це заперечив.

Детальніше про те, про що домовилися сторони за версією Білого дому і версією Кремля - читайте в матеріалі РБК-Україна.