Россия сознательно дискредитирует США: в ОП указали на "первые звоночки" для Трампа

По словам Подоляка, соответствующее заявление сделала Российская Федерация (РФ), тогда как Трамп заявил, что диктатор Путин во время переговоров не требовал прекратить помощь Украине.

Как отметил советник главы Офиса президента, эта ситуация имеет большое значение, поскольку Штаты могли бы просто не комментировать заявление России, однако Вашингтон выбрал другую стратегию и четко заявил, что подобных обсуждений не было.

"А Россия настаивает на этом. То есть вы видите, что Россия уже сознательно идет на дискредитацию США. Я думаю, что это такие первые звоночки, которые будут должным образом оценены и администрацией господина Трампа, и самим господином Трампом и так далее", - добавил он.

Телефонный разговор Путина и Трампа

Вчера, 18 марта, между Трампом и Путиным состоялся телефонный разговор. Среди тем был вопрос полномасштабной войны в Украине. По итогам, диктатор дал согласие на 30-дневное "перемирие". Впрочем, речь идет об остановке атак по энергетике и инфраструктуре. В частности в России заявили, что Путин требовал от Штатов прекращения помощи Украине, впрочем, позже Трамп это отрицал.

Подробнее о том, о чем договорились стороны по версии Белого дома и версии Кремля - читайте в материале РБК-Украина.