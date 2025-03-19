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Трамп заявив, що Путін не вимагав припинити допомогу Україні

Середа 19 березня 2025 01:51
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Трамп заявив, що Путін не вимагав припинити допомогу Україні Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Вчора, 18 березня, між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним відбулася телефонна розмова, зокрема, щодо завершення війни в Україні. Однак американський президент заперечує, що Путін під час цих перемовин вимагав припинити допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Fox News.

Під час бесіди ведуча нагадала про перші повідомлення Кремля, які були після розмови Трампа і Путіна. Зокрема, російські інформаційні ресурси писали, що під час телефонної розмови російський диктатор вимагав зупинити допомогу Україні. Зокрема, це нібито є умовою повного припинення вогню. Однак Дональд Трамп заявив, що такої взагалі не було.

"Ні, ми не говорили про допомогу, власне. Ми взагалі не говорили про допомогу. Ми говорили про багато речей, але допомогу ніколи не обговорювали", - сказав Трамп.

Також він зазначив, що їх розмова була чудовою і тривала майже 2 години.

Докладніше про те, про що домовилися Трамп і Путін, зокрема, які версії публікували в Білому домі і в Кремлі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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