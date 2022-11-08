Росія суттєво виснажила свій арсенал високоточної зброї та зазнала значних втрат в авіації, - ISW
Російські окупанти за час повномасштабної війни проти України втратили щонайменше 278 літаків. Ворог також використав понад 80% своїх сучасних високоточних ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
"Війська РФ значно виснажили свій арсенал систем високоточної зброї та зазнали значних втрат в авіації. Тепер їм буде важко підтримувати поточний темп атак на українську критичну інфраструктуру", - зазначили аналітики.
У звіті ISW процитували заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного від 3 листопада, в якій мовиться про те, що українські захисники вже знищили 278 російських літаків, порівнюючи ці дані з втратами 119 літаків Радянським Союзом за 10 років війни в Афганістані.
"Міноборони Великої Британії 7 листопада поінформувало, що російські сили навряд чи компенсують ці авіаційні втрати в найближчі кілька місяців, оскільки вони значно перевищують російські можливості з виробництва нових літаків", - підкреслили фахівці.
Водночас в Інституті вивчення війни навели слова представника ГУР Вадима Скібіцького. Розвідник розповів, що окупанти використали понад 80% своїх сучасних ракет, завдаючи масованих ударів по українській інфраструктурі. Окрім цього, він вказав, що у російських військ залишилося лише 120 ракет "Іскандер".
Скібіцький також додав, що Росія досягла домовленості з Іраном про закупівлю систем балістичних ракет Fateh-110 і Zolfaghar. Намагання країни-агресора поповнити свій арсенал лише підтверджує те, що запаси вискоточної зброї у неї майже закінчилися.
Інші висновки ISW:
- 7 листопада міністерство оборони Росії виступило з рідкісною заявою у відповідь на обурення російських мілблогерів щодо повідомлень про значні втрати та погане командування 155-ї морської піхотної бригади Тихоокеанського флоту.
- Російська провоєнна фракція силовиків (включно з Євгеном Пригожиним і Рамзаном Кадировим) посилює свій вплив для просування особистих інтересів у Росії, а не для перемоги у війні.
- Ймовірно, російські окупанти розпочали новий етап евакуації з Херсонської області.
- Російські джерела стверджують, що українські війська продовжували контрнаступальні дії на Сватівському напрямку.
- Російські джерела стверджували, що російські війська проводили обмежені контратаки, щоб відвоювати втрачені позиції на захід від Кремінної.
- Російські джерела повідомили, що українські війська скупчуються на Херсонському напрямку.
- Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута, в районі Авдіївки-Донецька та на заході Донецької області.
- Українські війська здійснили обмежені дії по блокуванню районів концентрації росіян у Запорізькій області.
- Президент РФ Володимир Путін продовжував робити публічні заяви та підписав додаткові укази, щоб представити себе як вживає заходів для вирішення фундаментальних проблем із частковою мобілізацією в Росії.
- Російські та окупаційні чиновники продовжують викрадати українських дітей, залякувати мирне населення та посилювати фільтраційні заходи.
Нагадаємо, Олексій Резніков розповів, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Aspide.
До слова, у Пентагоні вказали, що США передадуть Україні сумарно вісім систем протиповітряної оборони NASAMS.
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