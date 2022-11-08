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Россия существенно истощила свой арсенал высокоточного оружия и понесла значительные потери в авиации, - ISW

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Вторник 08 ноября 2022 05:35
Россия существенно истощила свой арсенал высокоточного оружия и понесла значительные потери в авиации, - ISW Фото: Россия истощила свой арсенал высокоточного оружия и понесла значительные потери в авиации (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты за время полномасштабной войны против Украины потеряли по меньшей мере 278 самолетов. Враг также использовал более 80% своих современных высокоточных ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Войска РФ значительно истощили свой арсенал систем высокоточного оружия и понесли значительные потери в авиации. Теперь им будет трудно поддерживать текущий темп атак на украинскую критическую инфраструктуру", - отметили аналитики.

В отчете ISW процитировали заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного от 3 ноября, в котором говорится, что украинские защитники уже уничтожили 278 российских самолетов, сравнивая эти данные с потерями 119 самолетов Советским Союзом за 10 лет войны в Афганистане.

"Минобороны Великобритании 7 ноября проинформировало, что российские силы вряд ли компенсируют эти авиационные потери в ближайшие несколько месяцев, поскольку они значительно превышают российские возможности по производству новых самолетов", - подчеркнули специалисты.

В то же время в Институте изучения войны привели слова представителя ГУР Вадима Скибицкого. Разведчик рассказал, что оккупанты использовали более 80% своих современных ракет, нанося массированные удары по украинской инфраструктуре. Кроме этого, он указал, что у российских войск осталось всего 120 ракет "Искандер".

Скибицкий также добавил, что Россия достигла договоренности с Ираном о закупке систем баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar. Попытки страны-агрессора пополнить свой арсенал лишь подтверждают, что запасы выскоточного оружия у нее почти закончились.

Другие выводы ISW:

  • 7 ноября министерство обороны России выступило с редким заявлением в ответ на возмущение российских милблогеров по поводу сообщений о значительных потерях и плохом командовании 155-й морской пехотной бригады Тихоокеанского флота.
  • Российская провоенная фракция силовиков (включая Евгения Пригожина и Рамзана Кадырова) усиливает свое влияние для продвижения личных интересов в России, а не для победы в войне.
  • Вероятно, российские оккупанты начали новый этап эвакуации из Херсонской области.
  • Российские источники утверждают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия на Сватовском направлении.
  • Российские источники утверждали, что российские войска проводили ограниченные контратаки, чтобы отвоевать утраченные позиции к западу от Кременной.
  • Российские источники сообщили, что украинские войска скапливаются на Херсонском направлении.
  • Российские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута, в районе Авдеевки-Донецка и на западе Донецкой области.
  • Украинские войска совершили ограниченные действия по блокированию районов концентрации россиян в Запорожской области.
  • Президент РФ Владимир Путин продолжал делать публичные заявления и подписал дополнительные указы, чтобы представить себя как принимающий меры для решения фундаментальных проблем с частичной мобилизацией в России.
  • Российские и оккупационные чиновники продолжают похищать украинских детей, запугивать мирное население и усиливать фильтрационные меры.

Напомним, Алексей Резников рассказал, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.

В Пентагоне указали, что США передадут Украине суммарно восемь систем противовоздушной обороны NASAMS.

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