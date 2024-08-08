Росія суттєво скоротила видобуток нафти в липні, наблизившись до квоти ОПЕК+

Ці дані навели агентству знайомі з даними Міністерства енергетики РФ джерела, які говорили на умовах анонімності, оскільки інформація не є публічною.

Росія, яка є найбільшим виробником сирої нафти в ОПЕК+, також була одним із головних відстаючих у групі щодо реалізації угоди про постачання, яка має підтримати світові ціни. Москва пообіцяла провести додаткові скорочення наприкінці цього року і в наступному, щоб компенсувати надвиробництво. Ці компенсаційні обмеження, які також мали запровадити Ірак та Казахстан, були в центрі уваги міністерської моніторингової зустрічі ОПЕК+ минулого тижня.

Минулого місяця Міненергетики РФ пообіцяло, що Росія "вирішить проблему надвиробництва у липні і повністю виконає свої вимоги".

Обов'язкові обмеження видобутку Росією у липні встановлені на рівні 971 000 барелів на день.

Росія засекретила офіційні дані про видобуток нафти

Росія засекретила офіційні дані про видобуток на тлі західних санкцій через війну Кремля проти України, залишивши спостерігачам за нафтовим ринком лише кілька показників — морський експорт нафти та внутрішні нафтопереробні заводи для відстеження тенденцій у галузі.

Раніше цього року Москва також змінила спосіб надання даних, які використовуються для складання оцінок видобутку ОПЕК+, що ускладнило незалежну оцінку дотримання країною скорочень видобутку. Міністерство енергетики тепер повідомляє дані у барелях на день і, мабуть, використовує коефіцієнт тонна-барель на нижньому кінці традиційних коефіцієнтів перерахунку, які використовуються аналітиками для російської сирої нафти.