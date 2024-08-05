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Ціни на нафту впали до семимісячного мінімуму: яка причина

Захід та Схід, Понеділок 05 серпня 2024 11:32
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Ціни на нафту впали до семимісячного мінімуму: яка причина Фото: ціни на нафту впали (ылюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Ціни на нафту впали до семимісячного мінімуму. Причиною цьому стало зростання напруженості на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначають у виданні, нафта марки Brent подешевшала до $76 за барель, що є найнижчим рівнем з початку січня. West Texas Intermediate впав нижче $73.

Зазначається, що падіння світових акцій посилилося в понеділок через побоювання щодо економічних перспектив.

"Проте ринок готується до можливого нападу з боку Ірану і регіональних ополченців на Ізраїль у відповідь на вбивства посадовців Хезболли і ХАМАС", - йдеться в повідомленні.

У виданні повідомили, що нафта відзначила чотири тижні зниження на тлі сигналів про нестійкий попит у США та Китаї.

"У той час, як зростають побоювання з приводу попиту, геополітичні ризики продовжують висіти над ринком нафти", - повідомив голова відділу стратегії сировинних товарів в ING Groep NV у Сінгапурі Уоррен Паттерсон.

За його словами, ескалація на Близькому Сході може призвести до короткострокової волатильності.

Ситуація з нафтою у світі

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про те, що минулого місяця експорт російської нафти з основних західних портів знизився до найнижчого рівня за останні майже 20 місяців. Найбільше помітне скорочення постачань до Китаю.

Водночас частка Європи в експорті нафти з Росії впала вдесятеро - приблизно до 4-5%.

Варто зауважити, що раніше західні санкції призвели до того, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю.

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