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Россия существенно сократила добычу нефти в июле, приблизившись к квоте ОПЕК+

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Россия добывала 9,045 млн баррелей сырой нефти в день в июле. Это на 33 000 баррелей в день меньше, чем в июне, и примерно на 67 000 баррелей в день выше целевого показателя добычи Москвы в соглашении с ОПЕК+.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Эти данные привели агентству знакомые с данными Министерства энергетики РФ источники, говорившие на условиях анонимности, поскольку информация не является публичной.

Россия, крупнейший производитель сырой нефти в ОПЕК+, также была одним из главных отстающих в группе по реализации соглашения о поставках, которое должно поддержать мировые цены. Москва пообещала провести дополнительные сокращения в конце этого года и в следующем, чтобы компенсировать перепроизводство. Эти компенсационные ограничения, которые должны были ввести Ирак и Казахстан, были в центре внимания министерской мониторинговой встречи ОПЕК+ на прошлой неделе.

В прошлом месяце Минэнергетики РФ пообещало, что Россия "решит проблему перепроизводства в июле и полностью выполнит свои требования".

Обязательные ограничения по добыче Россией в июле установлены на уровне 971 000 баррелей в день.

Россия засекретила официальные данные о добыче нефти

Россия засекретила официальные данные о добыче на фоне западных санкций из-за войны Кремля против Украины, оставив наблюдателям за нефтяным рынком лишь несколько показателей — морской экспорт нефти и внутренние нефтеперерабатывающие заводы для отслеживания тенденций в отрасли.

Ранее в этом году Москва также изменила способ предоставления данных, используемых для составления оценок добычи ОПЕК+, что затруднило независимую оценку соблюдения страной сокращений добычи. Министерство энергетики теперь сообщает данные в баррелях в день и, по-видимому, использует коэффициент тонна-баррель на нижнем конце традиционных коэффициентов пересчета, используемых аналитиками для сырой российской нефти.

Напомним, в прошлом месяце экспорт российской нефти из основных западных портов снизился до самого низкого уровня за последние около 20 месяцев. Наиболее заметно сокращение поставок в Китай.

Цены на нефть 5 августа упали до семимесячного минимума. Причиной тому стал рост напряженности на Ближнем Востоке.

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