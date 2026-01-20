Росія, без сумнівів, є загрозою в Арктиці, - прем'єр Канади

"Росія, без сумніву, є загрозою в Арктиці. Без сумніву. Росія робить багато жахливих речей", - сказав Карні, відповідаючи на запитання про твердження президента США Дональда Трампа про те, що Гренландія перебуває під загрозою з боку Росії та Китаю.

За його словами, Захід хоче зберегти таке становище, за якого російська загроза залишається потенційною, а не реальною.

Він додав, що саме арктичні загрози пояснюють, "чому у Заходу є цілорічна присутність у повітрі, на морі та на суші, чому він нарощує підводний флот, посилює парк бойової авіації, а також розгортає загоризонтні радари для захисту від російських ракетних загроз та інших ризиків".

Відповідаючи на запитання, як цей посил поєднується з його нещодавньою поїздкою до Китаю, Карні заявив, що для Канади логічно шукати можливості співпраці зі своїм другим за величиною торговим партнером, одночасно зберігаючи "обмежувальні рамки" у відносинах.

Прем'єр Канади також вважає, що з дискусій щодо Гренландії, які ініціювали США, "можна дійти до більш позитивного результату".

"Очевидно, що НАТО зараз проходить перевірку на міцність. І першою реакцією на цю перевірку має стати відповідь, яка забезпечить безпеку Арктики - рішуче і з урахуванням усіх можливих сценаріїв", - сказав він.