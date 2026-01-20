UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росія, без сумнівів, є загрозою в Арктиці, - прем'єр Канади

Фото: Марк Карні, прем'єр Канади (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія становить загрозу для західних країн в Арктиці. Але на даному етапі така загроза швидше потенційна, ніж реальна.

Про це на Всесвітньому економічному форумі заявив прем'єр Канади Марк Карні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Росія, без сумніву, є загрозою в Арктиці. Без сумніву. Росія робить багато жахливих речей", - сказав Карні, відповідаючи на запитання про твердження президента США Дональда Трампа про те, що Гренландія перебуває під загрозою з боку Росії та Китаю.

За його словами, Захід хоче зберегти таке становище, за якого російська загроза залишається потенційною, а не реальною.

Він додав, що саме арктичні загрози пояснюють, "чому у Заходу є цілорічна присутність у повітрі, на морі та на суші, чому він нарощує підводний флот, посилює парк бойової авіації, а також розгортає загоризонтні радари для захисту від російських ракетних загроз та інших ризиків".

Відповідаючи на запитання, як цей посил поєднується з його нещодавньою поїздкою до Китаю, Карні заявив, що для Канади логічно шукати можливості співпраці зі своїм другим за величиною торговим партнером, одночасно зберігаючи "обмежувальні рамки" у відносинах.

Прем'єр Канади також вважає, що з дискусій щодо Гренландії, які ініціювали США, "можна дійти до більш позитивного результату".

"Очевидно, що НАТО зараз проходить перевірку на міцність. І першою реакцією на цю перевірку має стати відповідь, яка забезпечить безпеку Арктики - рішуче і з урахуванням усіх можливих сценаріїв", - сказав він.

 

Що говорив Трамп

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше неодноразово пояснював свої зазіхання на Гренландію тим, що для острова є загроза з боку Китаю і Росії.

Зі свого боку канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно звернув увагу, що такі заяви та дії США не співставляються, оскільки раніше на острові було понад 30 тисяч американських солдатів, а зараз - менше ніж 100.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиКанадаАрктикаГренландия