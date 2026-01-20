Росія, без сумнівів, є загрозою в Арктиці, - прем'єр Канади

Росія становить загрозу для західних країн в Арктиці. Але на даному етапі така загроза швидше потенційна, ніж реальна.
Про це на Всесвітньому економічному форумі заявив прем'єр Канади Марк Карні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Росія, без сумніву, є загрозою в Арктиці. Без сумніву. Росія робить багато жахливих речей", - сказав Карні, відповідаючи на запитання про твердження президента США Дональда Трампа про те, що Гренландія перебуває під загрозою з боку Росії та Китаю.
За його словами, Захід хоче зберегти таке становище, за якого російська загроза залишається потенційною, а не реальною.
Він додав, що саме арктичні загрози пояснюють, "чому у Заходу є цілорічна присутність у повітрі, на морі та на суші, чому він нарощує підводний флот, посилює парк бойової авіації, а також розгортає загоризонтні радари для захисту від російських ракетних загроз та інших ризиків".
Відповідаючи на запитання, як цей посил поєднується з його нещодавньою поїздкою до Китаю, Карні заявив, що для Канади логічно шукати можливості співпраці зі своїм другим за величиною торговим партнером, одночасно зберігаючи "обмежувальні рамки" у відносинах.
Прем'єр Канади також вважає, що з дискусій щодо Гренландії, які ініціювали США, "можна дійти до більш позитивного результату".
"Очевидно, що НАТО зараз проходить перевірку на міцність. І першою реакцією на цю перевірку має стати відповідь, яка забезпечить безпеку Арктики - рішуче і з урахуванням усіх можливих сценаріїв", - сказав він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше неодноразово пояснював свої зазіхання на Гренландію тим, що для острова є загроза з боку Китаю і Росії.
Зі свого боку канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно звернув увагу, що такі заяви та дії США не співставляються, оскільки раніше на острові було понад 30 тисяч американських солдатів, а зараз - менше ніж 100.