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Росія створює "творчі бригади" на фронт. Британська розвідка пояснила плани окупантів

Фото: РФ відправляє на фронт "творчі бригади" та музичні інструменти (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія створює так звані "творчі бригади" і відправляє на фронт музичні інструменти, щоб підняти бойовий дух деморалізованих окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

Російські ЗМІ нещодавно заявили, що Міноборони створює дві "фронтові творчі бригади". До її лав увійдуть оперні співаки, актори та артисти цирку. Це сталося після провальної кампанії Міноборони РФ, спрямованої заохочувати росіян надсилати музичні інструменти солдатам.

"Військова музика та організовані розваги для військ мають давню історію в багатьох арміях, але в Росії вони тісно переплетені з концепцією ідеологічної політичної освіти радянських часів", - пояснює розвідка.

Розвідники зазначають, що низький моральний дух робить окупаційні війська вразливими. У першу чергу йдеться про великі втрати, погане керівництво, проблеми з зарплатами, брак техніки та ьоєприпасів, а також цілей війни.

"Зусилля творчих бригад навряд чи суттєво знімуть ці побоювання", - підкреслили в розвідці.

Нагадаємо, у Держдумі РФ хочуть скасувати покарання за злочини, скоєні на окупованих територіях України нібито "в інтересах РФ".

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