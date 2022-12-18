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Россия создает "творческие бригады" на фронт. Британская разведка объяснила планы оккупантов

Фото: РФ отправляет на фронт "творческие бригады" и музыкальные инструменты (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия создает так называемые "творческие бригады" и отправляет на фронт музыкальные инструменты, чтобы поднять боевой дух деморализованных оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Российские СМИ недавно заявили, что Минобороны создает две "фронтовые творческие бригады". В ее ряды войдут оперные певцы, актеры и артисты цирка. Это произошло после провальной кампании Минобороны РФ, направленной на поощрение россиян присылать музыкальные инструменты солдатам.

"Военная музыка и организованные развлечения для войск имеют давнюю историю во многих армиях, но в России они тесно переплетены с концепцией идеологического политического образования советских времен", - объясняет разведка.

Разведчики отмечают, что низкий моральный дух делает оккупационные войска уязвимыми. В первую очередь речь идет о больших потерях, плохом руководстве, проблемах с зарплатами, нехватке техники и припасов, а также целях войны.

"Усилия творческих бригад вряд ли существенно снимут эти опасения", - подчеркнули в разведке.

Напомним, в Госдуме РФ хотят отменить наказание за преступления, совершенные на оккупированных территориях Украины якобы "в интересах РФ".

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