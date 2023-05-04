Росія створює в окупації фейкові журналістські організації, - ЦНС

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".

"Це фейкове журналістське товариство, яке потрібно ворогу задля координації пропагандистів й створення ілюзії, що на ТОТ існують місцеві медіа. Очолив запорізький осередок росіянин Сергій Корабельніков з Омська", - пише пресслужба.

З початку окупації росіяни заявили про створення на ТОТ мережі так званих "нових медіа", які координуються самими ж росіянами. Обличчям "медіа" стали набрані з вулиці без досвіду роботи колаборанти.

"Координує пропагандистів на ТОТ росіянин Олександр Малькевич - наближена особа до Євгена Пригожина. Саме йому підконтрольні так звані телеканали "Таврія", "Маріуполь 24" й "За медіа", - додає пресслужба.