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Росія створює в окупації фейкові журналістські організації, - ЦНС

Фото: Росія створює в окупації фейкові журналістські організації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти створили так званий осередок "союзу журналістів Росії" в тимчасово захоплених районах Запорізької області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".

"Це фейкове журналістське товариство, яке потрібно ворогу задля координації пропагандистів й створення ілюзії, що на ТОТ існують місцеві медіа. Очолив запорізький осередок росіянин Сергій Корабельніков з Омська", - пише пресслужба.

З початку окупації росіяни заявили про створення на ТОТ мережі так званих "нових медіа", які координуються самими ж росіянами. Обличчям "медіа" стали набрані з вулиці без досвіду роботи колаборанти.

"Координує пропагандистів на ТОТ росіянин Олександр Малькевич - наближена особа до Євгена Пригожина. Саме йому підконтрольні так звані телеканали "Таврія", "Маріуполь 24" й "За медіа", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними "Центру національного спротиву", в тимчасово окупованій території Луганської області партизани готують окупантам "подарунки".

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