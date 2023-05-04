Россия создает в оккупации фейковые журналистские организации, - ЦНС

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

"Это фейковое журналистское общество, которое нужно врагу для координации пропагандистов и создания иллюзии, что на ВОТ существуют местные медиа. Возглавил запорожскую ячейку россиянин Сергей Корабельников из Омска", - пишет пресс-служба.

С начала оккупации россияне заявили о создании на ВОТ сети так называемых "новых медиа", которые координируются самими же россиянами. Лицом "медиа" стали набранные с улицы без опыта работы коллаборационисты.

"Координирует пропагандистов на ВОТ россиянин Александр Малькевич - приближенное лицо к Евгению Пригожину. Именно ему подконтрольны так называемые телеканалы "Таврия", "Мариуполь 24" и "За медиа", - добавляет пресс-служба.