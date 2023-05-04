Росія створює в окупації фейкові журналістські організації, - ЦНС
Російські окупанти створили так званий осередок "союзу журналістів Росії" в тимчасово захоплених районах Запорізької області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".
"Це фейкове журналістське товариство, яке потрібно ворогу задля координації пропагандистів й створення ілюзії, що на ТОТ існують місцеві медіа. Очолив запорізький осередок росіянин Сергій Корабельніков з Омська", - пише пресслужба.
З початку окупації росіяни заявили про створення на ТОТ мережі так званих "нових медіа", які координуються самими ж росіянами. Обличчям "медіа" стали набрані з вулиці без досвіду роботи колаборанти.
"Координує пропагандистів на ТОТ росіянин Олександр Малькевич - наближена особа до Євгена Пригожина. Саме йому підконтрольні так звані телеканали "Таврія", "Маріуполь 24" й "За медіа", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними "Центру національного спротиву", в тимчасово окупованій території Луганської області партизани готують окупантам "подарунки".
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