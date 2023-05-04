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Россия создает в оккупации фейковые журналистские организации, - ЦНС

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Четверг 04 мая 2023 14:26
Россия создает в оккупации фейковые журналистские организации, - ЦНС Фото: Россия создает в оккупации фейковые журналистские организации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты создали так называемую ячейку "союза журналистов России" во временно захваченных районах Запорожской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

"Это фейковое журналистское общество, которое нужно врагу для координации пропагандистов и создания иллюзии, что на ВОТ существуют местные медиа. Возглавил запорожскую ячейку россиянин Сергей Корабельников из Омска", - пишет пресс-служба.

С начала оккупации россияне заявили о создании на ВОТ сети так называемых "новых медиа", которые координируются самими же россиянами. Лицом "медиа" стали набранные с улицы без опыта работы коллаборационисты.

"Координирует пропагандистов на ВОТ россиянин Александр Малькевич - приближенное лицо к Евгению Пригожину. Именно ему подконтрольны так называемые телеканалы "Таврия", "Мариуполь 24" и "За медиа", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным "Центра национального сопротивления", во временно оккупированной территории Луганской области партизаны готовят оккупантам "подарки".

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