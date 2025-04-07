Росія створила нову силову службу для контролю й депортації мігрантів, - розвідка

За даними розвідки, нова служба з питань громадянства та реєстрації іноземних громадян була створена у структурі Міністерства внутрішніх справ РФ. Її завдання полягатиме у виявленні, контролі та примусовій депортації нелегальних мігрантів.

"Створення нового "правоохоронного" підрозділу відбувається напередодні завершення строку "президентського попередження" щодо легалізації статусу іноземців, які перебувають у РФ нелегально", - зазначили в СЗРУ.

Нелегальні мігранти в Росії, як зазначають у розвідці, зобов’язані або залишити країну, або узаконити своє перебування до 30 квітня 2025 року. Після цього їх можуть примусово вислати за межі РФ.

Однак в українській розвідці вважають, що, окрім контролю за іноземцями, нова служба обов’язково перетягне на себе тіньові грошові потоки, пов’язані із кримінальними схемами навколо нелегалів.

"Невипадково відомство очолив новопризначений перший заступник міністра внутрішніх справ А. Кікоть, який входить до рейтингу Forbes "Найбагатші силовики Росії" та відомий своїми видатними корупційними талантами", - додали у розвідці.

СЗРУ нагадує, що у Кремлі чекають вибухового погіршення криміногенної ситуації в Росії. Саме тому Москва розглядає ісламізацію російського населення як одну із загроз функціонування режиму. А створення окремої структури, що займатиметься нелегалами, засвідчує конфліктності у міграційній сфері.

Указ Путіна щодо українців в Росії

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін також підписав указ, згідно з яким українці, які "незаконно перебувають у Росії", мають до 10 вересня або виїхати з країни, або "врегулювати своє правове становище в РФ".

У цьому контексті формулювання "врегулювати становище" фактично означає отримати російський паспорт. Втім, залишається незрозумілим, чи путінська умова стосується жителів тимчасово окупованих територій України.