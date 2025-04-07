Россия создала новую силовую службу для контроля и депортации мигрантов, - разведка

В России создали новую силовую структуру, которая будет заниматься массовым контролем и депортацией мигрантов. Она появилась за несколько недель до окончания срока, когда иностранцы должны легализоваться или покинуть РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины (СВРУ).
По данным разведки, новая служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан была создана в структуре Министерства внутренних дел РФ. Ее задача будет заключаться в выявлении, контроле и принудительной депортации нелегальных мигрантов.
"Создание нового "правоохранительного" подразделения происходит накануне завершения срока "президентского предупреждения" по легализации статуса иностранцев, находящихся в РФ нелегально", - отметили в СВРУ.
Нелегальные мигранты в России, как отмечают в разведке, обязаны либо покинуть страну, либо узаконить свое пребывание до 30 апреля 2025 года. После этого их могут принудительно выслать за пределы РФ.
Однако в украинской разведке считают, что, кроме контроля за иностранцами, новая служба обязательно перетянет на себя теневые денежные потоки, связанные с криминальными схемами вокруг нелегалов.
"Неслучайно ведомство возглавил новоназначенный первый заместитель министра внутренних дел А. Кикоть, который входит в рейтинг Forbes "Самые богатые силовики России" и известен своими выдающимися коррупционными талантами", - добавили в разведке.
СВРУ напоминает, что в Кремле ждут взрывного ухудшения криминогенной ситуации в России. Именно поэтому Москва рассматривает исламизацию российского населения как одну из угроз функционирования режима. А создание отдельной структуры, которая будет заниматься нелегалами, свидетельствует о конфликтности в миграционной сфере.
Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин также подписал указ, согласно которому украинцы, которые "незаконно находятся в России", должны до 10 сентября или выехать из страны, или "урегулировать свое правовое положение в РФ".
В этом контексте формулировка "урегулировать положение" фактически означает получить российский паспорт. Впрочем, остается непонятным, касается ли путинское условие жителей временно оккупированных территорий Украины.
Министерство иностранных дел Украины резко отреагировало на российский ультиматум украинцам в России.
А разведка Британии пришла к выводу, что этот указ Путина может быть частью политики русификации и уничтожения украинской идентичности.
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