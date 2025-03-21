МЗС України різко відреагувало на російський ультиматум українцям у Росії

Вчорашній указ диктатора Володимира Путіна, який загрожує українцям депортацією з тимчасово окупованих територій й території Росії, є порушенням норм міжнародного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ (МЗС) України Георгія Тихого під час брифінгу.

Як відзначив Тихий, підписаний Путіним указ є нікчемним актом й черговим кроком у російській кампанії з дискримінації, переслідувань і примусового витіснення громадян України з рідної землі.

"Росія продовжує порушувати основоположні норми міжнародного права, цим указом вона порушує щонайменше три міжнародно-правових документи. Ми наголошуємо, що ці системні депортації і переслідування - це частина російської політики геноциду проти українського народу", - додав він.

За словами речника МЗС, указ суперечить заявам Росії щодо нібито готовності до мирного врегулювання та підриває будь-які ініціативи щодо встановлення миру. Кремль вкотре демонструє, що його справжня мета - знищення української державності та переслідування українських громадян.

Російський ультиматум

Вчора, 20 березня, Путін підписав указ, згідно з яким українці, які "незаконно перебувають у Росії", повинні до 10 вересня "узаконити" свій статус, або ж виїхати з країни.

На російському порталі правової інформації не пояснювалось, чи стосується указ диктатора жителів тимчасово окупованих територій України, які Росія вважає "своїми".

Водночас під "врегулювати становище", мова ймовірно йде про отримання російського паспорта.