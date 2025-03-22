ua en ru
Сб, 22 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Розвідка Британії назвала мету ультиматуму Путіна для українців в окупації

Британія, Субота 22 березня 2025 15:59
UA EN RU
Розвідка Британії назвала мету ультиматуму Путіна для українців в окупації Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російський диктатор Володимир Путін днями підписав указ, що змушує українців на окупованих територіях або прийняти російське громадянство, або виїхати. Це може бути частиною політики русифікації та знищення української ідентичності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великої Британії в Х (Twitter).

За даними британської розвідки, 20 березня 2025 року Путін підписав указ, який зобов’язав громадян України, які проживають у Росії або на суверенній українській території, незаконно окупованій Росією, "врегулювати свій правовий статус" до 10 вересня 2025 року або залишити територію.

"Указ Путіна майже напевно має на меті змусити виїхати з окупованої Росією території України громадян України, які відмовляються приймати російські паспорти та громадянство", - зауважили в розвідці.

Водночас, за словами Британії, Путін і російське вище керівництво продовжують проводити політику русифікації на незаконно окупованій території України в рамках давніх зусиль знищення української культури, ідентичності та державності.

"Росія помилково і незаконно визначає як окуповану, так і неокуповану українську територію в українських областях - Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській, а також Крим - частиною Російської Федерації. Це прямо суперечить визнанню Росією незалежності та суверенітету України після розпаду Радянського Союзу, а також ширшому міжнародному визнанню України", - йдеться в записці від розвідки Британії.

Російський ультиматум

Нагадаємо, що 20 березня, Путін підписав указ, згідно з яким українці, які "незаконно перебувають у Росії", повинні до 10 вересня "узаконити" свій статус, або ж виїхати з країни.

Ймовірно, під "врегулювати становище", мова ймовірно йде про отримання російського паспорта.

Міністерство закордонних справ України різко відреагувало на російський ультиматум українцям у Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
Перемир'я, НАТО і "головне питання" війни. Що сказав Віткофф в інтерв'ю про Україну
Перемир'я, НАТО і "головне питання" війни. Що сказав Віткофф в інтерв'ю про Україну
DAILY
Мантія вдень, піксель ввечері. Як суддя збиває "Шахеди" над Києвом
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Мантія вдень, піксель ввечері. Як суддя збиває "Шахеди" над Києвом