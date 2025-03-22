Розвідка Британії назвала мету ультиматуму Путіна для українців в окупації

Російський диктатор Володимир Путін днями підписав указ, що змушує українців на окупованих територіях або прийняти російське громадянство, або виїхати. Це може бути частиною політики русифікації та знищення української ідентичності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великої Британії в Х (Twitter).

За даними британської розвідки, 20 березня 2025 року Путін підписав указ, який зобов’язав громадян України, які проживають у Росії або на суверенній українській території, незаконно окупованій Росією, "врегулювати свій правовий статус" до 10 вересня 2025 року або залишити територію.

"Указ Путіна майже напевно має на меті змусити виїхати з окупованої Росією території України громадян України, які відмовляються приймати російські паспорти та громадянство", - зауважили в розвідці.

Водночас, за словами Британії, Путін і російське вище керівництво продовжують проводити політику русифікації на незаконно окупованій території України в рамках давніх зусиль знищення української культури, ідентичності та державності.

"Росія помилково і незаконно визначає як окуповану, так і неокуповану українську територію в українських областях - Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській, а також Крим - частиною Російської Федерації. Це прямо суперечить визнанню Росією незалежності та суверенітету України після розпаду Радянського Союзу, а також ширшому міжнародному визнанню України", - йдеться в записці від розвідки Британії.