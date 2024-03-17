Російська пропаганда поширює вкид про знищення Black Hawk. ГУР спростовує

Що сталось

Так званий "військовий кореспондент" Росії Євген Піддубний заявив про те, що російські терористи збили вертоліт українських воїнів в районі Лукашівки Чернігівської області. За його словами, мова йде, ймовірно, про UH-60 "Black Hawk".

Зокрема він стверджує про те, що:

на борту вертольота нібито перебували до 20 осіб;

українські військові планували висадку на території Козинки, Бєлгородської області для "створення видимості контролю над населеним пунктом".

Що кажуть в ГУР

"Звісно, що ні. Ця інформація є черговою брехнею російської пропаганди. То вони повідомляли про півтори тисячі загиблих українських військових у Бєлгородській області, то ще якісь нісенітниці. І от чергова історія з Black Hawk. Black Hawk в строю, виконують поставлені завдання і з ними все добре", - заявив Юсов.

Рейд російських добровольців у Бєлгородську область

12 березня "Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

Раніше добровольці анонсували удари по військових позиціях росіян у Бєлгороді та Курську, а жителів обох регіонів закликали евакуюватися.

Також 16 березня, в Бєлгороді жалілись на вибухи й пожежу, попри те, що Міністерство оборони Росії відзвітувало про "успішну" роботу ППО.