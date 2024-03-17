Российская пропаганда распространяет вброс об уничтожении Black Hawk. ГУР опровергает

Российская пропаганда утверждает о якобы сбитии украинского вертолета Black Hawk вблизи границы с Россией. Впрочем, это не соответствует действительности.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Что произошло

Так называемый "военный корреспондент" России Евгений Поддубный заявил о том, что российские террористы сбили вертолет украинских воинов в районе Лукашовки Черниговской области. По его словам, речь идет, вероятно, о UH-60 "Black Hawk".

В частности он утверждает о том, что:

на борту вертолета якобы находились до 20 человек;

украинские военные планировали высадку на территории Козинки, Белгородской области для "создания видимости контроля над населенным пунктом".

Что говорят в ГУР

"Конечно, что нет. Эта информация является очередной ложью российской пропаганды. То они сообщали о полутора тысячах погибших украинских военных в Белгородской области, то еще какую-то чушь. И вот очередная история с Black Hawk. Black Hawk в строю, выполняют поставленные задачи и с ними все хорошо", - заявил Юсов.

Рейд российских добровольцев в Белгородскую область

12 марта "Российский добровольческий корпус" вместе с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности в Белгородской и Курской областях.

Ранее добровольцы анонсировали удары по военным позициям россиян в Белгороде и Курске, а жителей обоих регионов призвали эвакуироваться.

Также 16 марта, в Белгороде жаловались на взрывы и пожар, несмотря на то, что Министерство обороны России отчиталось об "успешной" работе ПВО.