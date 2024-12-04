Росія стоїть за майже сотнею гібридних атак в Європі у 2024 році, - голова МЗС Чехії

За його словами, у 2024 році в Європі було зафіксовано близько 500 підозрілих інцидентів, із яких до 100 гібридних атак можна безпосередньо пов’язати з Росією.

"Ми повинні надіслати Москві потужний сигнал, що не будемо це терпіти", - наголосив чеський міністр.

Повідомляється, що на зустрічі НАТО також обговорювалися кроки для зміцнення колективної безпеки та протидії гібридним загрозам.

Окрім цього, члени Альянсу підтвердили важливість обміну розвідувальними даними та координації зусиль у боротьбі зі шпигунством та дезінформацією.

Гібридні атаки РФ у Європі

Росія активно використовує гібридні засоби в Європі, поєднуючи кібератаки, дезінформацію, шпигунство та фізичний саботаж для дестабілізації регіону.

У 2024 році було зафіксовано численні випадки, що ілюструють масштаб цієї агресії.

Російські хакери спрямовують атаки на критичну інфраструктуру, зокрема енергетичну та урядові системи, у таких країнах, як Польща, Латвія та Німеччина. Також поширюються фейкові новини, у тому числі численні випадки антиукраїнської пропаганди.

Російські агенти також підозрюються у підриві підводних кабелів зв’язку та газопроводів, зокрема в Балтійському регіоні. Це змусило країни Європи підписали договір щодо захисту підводної інфраструктури.