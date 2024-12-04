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Россия стоит за почти сотней гибридных атак в Европе в 2024 году, - глава МИД Чехии

Фото: глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липовский (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Россия может быть причастна к почти 100 инцидентам в Европе, которые классифицируются как гибридные атаки, шпионаж или операции воздействия.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский во время встречи министров НАТО в Брюсселе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, в 2024 году в Европе было зафиксировано около 500 подозрительных инцидентов, из которых до 100 гибридных атак можно напрямую связать с Россией.

"Мы должны послать Москве мощный сигнал, что не будем это терпеть", - подчеркнул чешский министр.

Сообщается, что на встрече НАТО также обсуждались шаги по укреплению коллективной безопасности и противодействию гибридным угрозам.

Кроме того, члены НАТО подтвердили важность обмена разведывательными данными и координации усилий по борьбе со шпионажем и дезинформацией.

Гибридные атаки РФ в Европе

Россия активно использует гибридные средства в Европе, объединяя кибератаки, дезинформацию, шпионаж и физический саботаж для дестабилизации региона.

В 2024 году были зафиксированы многочисленные случаи, иллюстрирующие масштаб этой агрессии.

Российские хакеры направляют атаки на критическую инфраструктуру, в частности, энергетическую и правительственные системы, в таких странах, как Польша, Латвия и Германия. Также распространяются фейковые новости, включая многочисленные случаи антиукраинской пропаганды.

Российские агенты также подозреваются в подрыве подводных кабелей связи и газопроводов, в частности, в Балтийском регионе. Это вынудило страны Европы подписать договор о защите подводной инфраструктуры.

Кроме того, российские спецслужбы усиливают влияние на местных политиков и общественные организации в Европе. Например, в Молдавии россияне пытались вмешаться в процесс президентских выборов этого года.

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Чехия