Росія за сто днів Курської операції скинула на свої території 3,5 тисячі бомб, - ЗСУ

Курська операція ЗСУ

Нагадаємо, Сили оборони розпочали операцію у Курській області на початку серпня. Українські військові взяли під контроль десятки населених пунктів та створили буферну зону у прикордонних районах РФ.

Російська армія провела низку наступальних дій, щоб відбити території. Армія РФ також залучає солдатів КНДР до боїв у Курській області. За даними видання NYT, Росія зібрала у Курській області 50 тисяч військових, серед яких і північнокорейські солдати, для наступу.

Як пояснював президент Володимир Зеленський, Курська операція була кроком на випередження, оскільки була інформація, що росіяни готують наступ на Сумську область.

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