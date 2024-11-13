Россия за сто дней Курской операции сбросила на свои территории 3,5 тысячи бомб, - ВСУ

Операция Сил обороны в Курской области длится 100 дней. За это время враг 11 578 раз обстрелял собственную территорию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Север".
Как отметили в ВСУ, равняя с землей свои же населенные пункты и убивая своих граждан, россияне сбросили на собственную землю 3243 управляемых авиационных бомб и 356 неуправляемых авиационных ракет.
Кроме того, россияне за сто дней сбросили на свои территории 2462 взрывных устройства из дронов, применили 2175 FPV-дронов.
В свою очередь украинские воины сожгли десятки единиц бронетехники и уничтожили сотни врага на Курском направлении.
Напомним, Силы обороны начали операцию в Курской области в начале августа. Украинские военные взяли под контроль десятки населенных пунктов и создали буферную зону в приграничных районах РФ.
Российская армия провела ряд наступательных действий, чтобы отбить территорию. Армия РФ также привлекает солдат КНДР к боям в Курской области. По данным издания NYT, Россия собрала в Курской области 50 тысяч военных, среди которых и северокорейские солдаты, для наступления.
Как объяснял президент Владимир Зеленский, Курская операция была шагом на опережение, поскольку была информация, что россияне готовят наступление на Сумскую область.
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