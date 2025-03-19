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Росія становить загрозу для всіх європейських країн, - президент Євроради

Фото: президент Європейської ради Антоніу Кошта (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В ЄС попереджають, що Росія становить загрозу для всіх європейських країн. Це колективна загроза, незалежно від того, як далеко країна ЄС знаходиться від Москви.

Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Таку заяву Кошта зроби в інтерв'ю агентству AFP напередодні саміту лідерів ЄС, який відбудеться 20 березня. 

"Природно, що сусіди Росії найбільше занепокоєні Росією - це само собою зрозуміло. Але важливо, щоб усі були занепокоєні, щоб усі розуміли, що це колективна загроза", - сказав президент Євроради.

У Кошту також запитали, чи повинна Європа почати обмежувати оборонні закупівлі європейськими компаніями. У відповідь він нагадав про нагальність переозброєння ЄС.

"Це питання часу. Обладнання, яке нам потрібно зараз, ми повинні купувати там, де воно доступне - в Європі, Південній Кореї, Японії, США чи Туреччині", - заявив глава Євроради.

 Кошта додав, що у довгостроковій перспективі важлива не лише закупівля, але й виробництво, а для цього потрібно зміцнювати промислову та технологічну базу.

План переозброєння Європи

Нагадаємо, Єврокомісія у березні представила план ReArm Europe з переозброєння на 150 млрд євро. На саміті 6 березня лідери ЄС погодили його.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пояснювала, що план передбачає надання країнам-членам фіскальний простір для інвестування в оборону.

Як зазначають західні ЗМІ, Франція та Німеччина посперечалися через план переозброєння. Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що до проєкту мають бути залучені й інші дружні країни, але президент Франції Еммануель Макрон виступає проти.

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