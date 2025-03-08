Франція та Німеччина посперечалися через план переозброєння ЄС на 150 млрд євро, - FT
Між Францією і Німеччиною виникли розбіжності під час обговорення плану переозброєння ЄС на 150 млрд євро. Суперечка стосувалася того, чи залучати країни, які не є членами ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Минулого тижня Європейська комісія запропонувала зібрати 150 млрд євро, які будуть позичені країнам для збільшення їхнього військового виробництва.
Під час саміту ЄС у четвер, 6 березня, кілька лідерів, в тому числі канцлер Німеччини Олаф Шольц, заявили, що ініціатива має бути відкритою для партнерів, які не є членами ЄС.
"Для нас дуже важливо, щоб проєкти, які можуть бути підтримані в рамках цієї ініціативи, були відкриті для ... країн, які не є членами Європейського Союзу, але тісно співпрацюють з ним, таких як Великобританія, Норвегія, Швейцарія або Туреччина", - сказав Шольц.
Проте президент Франції Еммануель Макрон, який давно підтримує збільшення європейської автономії та стимулювання внутрішнього промислового виробництва, заявив, що витрати мають йти на європейську продукцію, а не на "готове обладнання, яке знову виявиться неєвропейським".
Ця суперечка вже затримала на рік погодження Європейської програми оборонної промисловості на 1,5 млрд євро, і в Брюсселі побоюються, що ситуація може повторитися.
"Ми на тому етапі, коли питання необхідно вирішити заради швидкості, а не досконалості. Але якщо раніше було складно протиснути 1,5 млрд євро через заперечення Франції, то як нам вдасться узгодити 150 млрд?" - сказав виданню один з європейських дипломатів.
Єврокомісія має 10 днів на розробку детальної пропозиції, яка потребуватиме схвалення країн-членів.
План переозброєння Європи
Нагадаємо, Європейська комісія представила план ReArm Europe на 150 млрд євро для переозброєння Європи. На саміті 6 березня лідери ЄС обговорили цей план і погодили його.
Як пояснювала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, план передбачає надання країнам-членам фіскальний простір для інвестування в оборону.
В рамках ініціативи планують мобілізувати 800 млрд євро і включити кредитування на 150 млрд для оборонних потреб. Кошти будуть використані для виробництва засобів ППО та модернізації оборонної інфраструктури серед країн-членів Євросоюзу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.