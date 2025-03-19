Россия представляет угрозу для всех европейских стран, - президент Евросовета

Такое заявление Кошта сделал в интервью агентству AFP накануне саммита лидеров ЕС, который состоится 20 марта.

"Естественно, что соседи России больше всего обеспокоены Россией - это само собой разумеется. Но важно, чтобы все были обеспокоены, чтобы все понимали, что это коллективная угроза", - сказал президент Евросовета.

У него также спросили, должна ли Европа начать ограничивать оборонные закупки европейскими компаниями. В ответ Кошта напомнил о необходимости перевооружения ЕС.

"Это вопрос времени. Оборудование, которое нам нужно сейчас, мы должны покупать там, где оно доступно - в Европе, Южной Корее, Японии, США или Турции", - заявил глава Евросовета.

Кошта добавил, что в долгосрочной перспективе важна не только закупка, но и производство, а для этого нужно укреплять промышленную и технологическую базу.